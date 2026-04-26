पटाखा साइलेंसर बाइक चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है

पटाखा साइलेंसर बाइक चलाने का टशन पड़ जाएगा भारी, जानिए क्या हैं नुकसान

क्या है खबर?

वर्तमान में रॉयल एनफील्ड या येज्दी की बाइक्स चलाने वाले युवा टशन दिखाने के लिए पटाखा जैसी आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा लेते हैं। यह इस तरह की आवाज पैदा करता है कि आस-पास के लोगों का ध्यान बाइक की तरफ जाए बिना नहीं रहता। कम राइडर्स को पता है कि इस तरह के साइलेंसर लगी बाइक के साथ पकड़े जाना भारी पड़ सकता है। आइये जानते हैं पटाखा साइलेंसर लगाने को लेकर ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं।