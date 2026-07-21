कार का क्लच जल्दी खराब होने से बचाना है? अपनाएं ये आसान तरीके
क्या है खबर?
कार चलाते समय कई लोग ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर सीधे क्लच पर पड़ता है। लगातार गलत तरीके से कार चलाने पर क्लच प्लेट जल्दी घिस सकती है और बाद में महंगा खर्च करना पड़ सकता है। अगर कुछ आसान आदतें अपनाई जाएं, तो क्लच की उम्र बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कार की ड्राइविंग भी पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनी रहती है, जिससे वाहन की कुल कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।
#1
क्लच पर पैर रखने की आदत छोड़ें
कई चालक कार चलाते समय बिना जरूरत क्लच पर पैर रखे रहते हैं।
इससे क्लच पर लगातार दबाव बना रहता है और वह धीरे-धीरे घिसने लगता है। गियर बदलने के बाद तुरंत पैर क्लच से हटा लेना चाहिए। इससे क्लच प्लेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और उसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है।
यह छोटी आदत भविष्य में बड़े खर्च से भी बचा सकती है, साथ ही वाहन चलाने का अनुभव भी अधिक बेहतर और आसान बनता है।
#2
सही गियर और आधा क्लच इस्तेमाल करने से बचें
कार को हमेशा सड़क और गति के अनुसार सही गियर में चलाना चाहिए।
बार-बार आधा क्लच दबाकर कार चलाने से क्लच जल्दी खराब हो सकता है। ट्रैफिक या चढ़ाई पर भी जरूरत से ज्यादा आधा क्लच इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
ऐसी स्थिति में ब्रेक और हैंडब्रेक का सही उपयोग करना बेहतर माना जाता है। इससे क्लच पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता, और वाहन के दूसरे हिस्सों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं आता है।
#3
समय पर सर्विस कराना भी है जरूरी
अगर क्लच दबाने में दिक्कत हो, गियर बदलते समय झटका लगे या अजीब आवाज आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
समय पर कार की सर्विस कराने से छोटी खराबी बड़ी समस्या बनने से बच सकती है। साथ ही क्लच सिस्टम की नियमित जांच कराने से उसकी उम्र बढ़ती है।
इससे कार की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और मरम्मत पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है, जिससे लंबे समय तक वाहन बिना परेशानी के चलता रहता है।