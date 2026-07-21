कार चलाते समय कई लोग ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं

कार का क्लच जल्दी खराब होने से बचाना है? अपनाएं ये आसान तरीके

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:13 am Jul 21, 202608:13 am

क्या है खबर?

कार चलाते समय कई लोग ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनका असर सीधे क्लच पर पड़ता है। लगातार गलत तरीके से कार चलाने पर क्लच प्लेट जल्दी घिस सकती है और बाद में महंगा खर्च करना पड़ सकता है। अगर कुछ आसान आदतें अपनाई जाएं, तो क्लच की उम्र बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कार की ड्राइविंग भी पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनी रहती है, जिससे वाहन की कुल कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।