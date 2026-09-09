अगस्त में मारुति सुजुकी वैगनआर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा है

अगस्त में मारुति सुजुकी की बिक्री में वैगनआर सबसे आगे, 20,000 से ज्यादा ने खरीदी

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने अगस्त में घरेलू बाजार की बिक्री में सालाना आधार पर 35 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। उसने डीलर्स को 1.76 लाख गाड़ियां भेजी गई, जिसके मुकाबले अगस्त, 2025 में यह आंकड़ा 1.31 लाख था। पिछले महीने कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल मारुति वैगनआर था, जिसकी 20,180 गाड़ियां बिकीं। इसकी बिक्री अगस्त, 2025 की 23,338 के मुकाबले सालाना 14 फीसदी कम रही और जुलाई के मुकाबले भी 14 फीसदी कम है।