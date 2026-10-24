फॉक्सवैगन ने भारत में EV निवेश को रोक दिया है

फॉक्सवैगन ने भारत में EV निवेश रोका, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

फॉक्सवैगन ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रोग्राम में निवेश रोक दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी अभी JSW समूह के साथ प्रस्तावित साझेदारी को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रही है। उसने चीन के लिए विकसित किए गए एक कम लागत वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत के हिसाब से एक EV का शुरुआती डिजाइन तैयार कर लिया है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट में और पैसा लगाने से पहले एक स्पष्ट बिजनेस प्लान का इंतजार कर रही है।