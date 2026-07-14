फॉक्सवैगन बना रही एक लाख तक नौकरियां कम करने की योजना, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता फॉक्सवैगन समूह एक लाख तक नौकरियां कम करने पर विचार कर रही है। यह संख्या पहले बताई गई संख्या से दोगुनी है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने इसकी पुष्टि की है। इस ग्रुप में पोर्शे, ऑडी, सीट और स्कोडा के साथ-साथ फॉक्सवैगन ब्रांड भी शामिल हैं। ग्रुप ने पहले कहा था कि वह 2030 तक जर्मनी में लगभग 50,000 पद खत्म करेगा। यह हाल में बताई 50,000 की संख्या से अतिरिक्त है।
खुलासा
मेमो में हुआ छंटनी का खुलासा
स्टाफ को भेजे गए एक मेमो में CEO ओलिवर ब्लूम ने कहा कि ग्रुप की लागत प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में 20 फीसदी अधिक थी और इसे अपने खर्चों को और कम करने की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि इसका मतलब दुनियाभर में अतिरिक्त 50,000 नौकरियों का संभावित नुकसान होगा।
उन्होंने कहा, "हम वर्तमान में सभी ब्रांड्स, कंपनियों और क्षेत्रों में यह आकलन कर रहे हैं कि वास्तव में कितने बदलाव आवश्यक और व्यावहारिक हैं।"
फैक्ट्री
फैक्ट्रियों के उपयोग को लेकर संशय
उन्होंने कहा कि कंपनी जर्मनी में उन 4 फैक्टरियों के वैकल्पिक इस्तेमाल की पुष्टि नहीं कर पाई है, जिन्हें पहले बंद करने की चेतावनी दी गई थी।
ज्विकाऊ और एमडेन में मौजूद 2 प्लांट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हैनोवर और नेकरसल्म की दूसरी फैक्ट्रियों की तरह इन्हें भी चलाना महंगा माना जाता है।
चीन में बिक्री में गिरावट से ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ है, जो कभी सबसे फायदेमंद बाजार रहा था।