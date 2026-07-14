फॉक्सवैगन लागत में कटौती के लिए छंटनी की तैयारी कर रही है

फॉक्सवैगन बना रही एक लाख तक नौकरियां कम करने की योजना, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता फॉक्सवैगन समूह एक लाख तक नौकरियां कम करने पर विचार कर रही है। यह संख्या पहले बताई गई संख्या से दोगुनी है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने इसकी पुष्टि की है। इस ग्रुप में पोर्शे, ऑडी, सीट और स्कोडा के साथ-साथ फॉक्सवैगन ब्रांड भी शामिल हैं। ग्रुप ने पहले कहा था कि वह 2030 तक जर्मनी में लगभग 50,000 पद खत्म करेगा। यह हाल में बताई 50,000 की संख्या से अतिरिक्त है।