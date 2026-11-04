विनफास्ट VF MPV 7 की भारत में कीमत कम की गई है

विनफास्ट VF MPV 7 की कीमत में भारी कटौती, जानिए कितनी सस्ती हुई

क्या है खबर?

वियतनाम की कार निर्माता विनफास्ट ने VF MPV 7 की कीमत में भारी कटौती की है। अब यह 7-सीटर गाड़ी 4.1 लाख रुपये सस्ती हो गई है। BYD ईमैक्स 7 की टक्कर में विनफास्ट VF MPV 7 को इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। अपनी प्रतिद्वंद्वी 3-पंक्ति वाली इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में यह इस सेगमेंट के थोड़े महंगे मॉडल्स में से एक थी, लेकिन अब यह ज्यादा किफायती विकल्पों में से एक बन गई है।