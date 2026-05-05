अप्रैल में वाहनों की अब तक की सर्वाधिक 26.11 लाख खुदरा बिक्री दर्ज

सेगमेंट

किस सेगमेंट में कितनी हुई बिक्री?

FADA के अनुसार, कारों की खुदरा बिक्री पिछले महीने रिकॉर्ड 4.07 लाख रही, जबकि अप्रैल, 2025 में यह 3.63 लाख थी, जो 12.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। आंकड़ों में बताया है कि दोपहिया वाहनों ने पिछले महीने 19.16 लाख की अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल में यह संख्या 16.95 लाख थी, जो 13.01 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार, तिपहिया वाहनों की बिक्री 1.06 लाख रही, जो अप्रैल, 2025 में 99,741 थी।