सरकार वाहनों के PUCC रिन्यू के नियम बदलने की तैयारी में है

वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ सकती है 3 गुना, सरकार का प्रस्ताव

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों पर बोझ कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की वैधता को मौजूदा एक साल से बढ़ाकर 3 साल करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव उन निजी गाड़ियों के लिए है, जो 6 साल तक पुरानी हैं और BS-VI उत्सर्जन नियमों के मुताबिक हैं। एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए प्रस्ताव का मकसद देश में नई और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के लिए PUCC नवीनीकरण की संख्या को कम करना है।