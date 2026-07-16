कार में गलत इंजन ऑयल डाला तो हो सकता है बड़ा नुकसान
क्या है खबर?
कार के इंजन को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग सर्विस के समय या ऑयल बदलवाते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन गलत इंजन ऑयल डालने से इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस घट सकती है और भविष्य में महंगी मरम्मत की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सही ग्रेड का ऑयल ही चुनना चाहिए।
#1
इंजन की सुरक्षा और माइलेज पर पड़ता है असर
गलत ग्रेड का इंजन ऑयल इंजन के सभी हिस्सों तक सही से नहीं पहुंच पाता। इससे रगड़ बढ़ सकती है और इंजन के पुर्जों का घिसाव तेज हो सकता है।
कई बार इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म भी होने लगता है। इसका असर गाड़ी के माइलेज, पिकअप और स्मूद ड्राइविंग पर भी दिखाई देता है।
लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर इंजन की उम्र कम होने का खतरा बढ़ जाता है और मरम्मत का खर्च भी बढ़ सकता है।
#2
ठंड और गर्म मौसम में बढ़ सकती है परेशानी
हर इंजन ऑयल अलग तापमान और इंजन की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है।
अगर बहुत गाढ़ा या बहुत पतला ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो इंजन को सही लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता। ठंड में इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है, जबकि गर्म मौसम में इंजन ज्यादा गर्म हो सकता है।
इससे इंजन के अंदर जमा होने वाली गंदगी और नुकसान का खतरा भी बढ़ सकता है तथा इंजन की क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है।
#3
कंपनी की सलाह के अनुसार ही बदलें ऑयल
कार में हमेशा वही इंजन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी सलाह वाहन निर्माता कंपनी देती है।
ऑयल बदलवाने से पहले उसकी ग्रेड और गुणवत्ता जरूर जांच लें। अगर गलती से गलत ग्रेड का ऑयल भर गया है, तो बिना देर किए सर्विस सेंटर जाकर सही ऑयल डलवाना बेहतर रहेगा।
थोड़ी सी सावधानी इंजन को सुरक्षित रखने और बड़े खर्च से बचाने में मदद कर सकती है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनी रहती है।