सही इंजन ऑयल चुनना है बेहद जरूरी

कार में गलत इंजन ऑयल डाला तो हो सकता है बड़ा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Jul 16, 202609:18 am

क्या है खबर?

कार के इंजन को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग सर्विस के समय या ऑयल बदलवाते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन गलत इंजन ऑयल डालने से इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस घट सकती है और भविष्य में महंगी मरम्मत की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सही ग्रेड का ऑयल ही चुनना चाहिए।