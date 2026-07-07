E20 फ्यूल को लेकर ARAI की अप्रकाशित रिपोर्ट सामने आई है

ARAI की अप्रकाशित रिपोर्ट ने E10 वाहनों पर E20 के असर को लेकर खड़े किए सवाल

क्या है खबर?

E20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर चल रही बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि E20 को E10-कम्पैटिबल गाड़ियों में इस्तेमाल करने से फ्यूल-सिस्टम के रबर पार्ट्स (होज, गास्केट, सील और O-रिंग) खराब हो सकते हैं।इसलिए इन्हें बदलने की सलाह दी गई। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार और कार निर्माता के लिए एक आधार रही है।