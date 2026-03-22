TVS ने रोनिन कैफे रेसर के लिए दाखिल किया डिजाइन पेटेंट, जानिए क्या होगी खासियत

पिछले एक साल में TVS की रोनिन की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल सेगमेंट में इसकी स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही है। 2025 की शुरुआत में औसतन 4,000-5,000 की बिक्री बढ़कर वर्तमान में 8,000 का आंकड़ा पार कर गई है। इस बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी रोनिन लाइनअप का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कैफे रेसर का डिजाइन पेटेंट दाखिल किया है, जिसे दिसंबर, 2025 में प्रदर्शित किया गया था।

लुक ऐसा है बाइक का लुक स्टैंडर्ड रोनिन के समान प्लेटफॉर्म पर निर्मित होने के बावजूद कैफे रेसर वर्जन में स्पोर्टी ग्राफिक्स और अधिक आकर्षक लुक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है पीछे की ओर झुका हुआ विजर, जो हेडलाइट को पूरी तरह से समाहित करता है। हवा से बचाव के अलावा, यह विजर हेडलाइट को धूल-मिट्टी से भी बचाता है। नीचे की ओर लगे क्लिप-ऑन हैंडलबार और पीछे की ओर सेट किए गए फुटपेग हैं, जो एक मजबूत राइडिंग पोजिशन सुनिश्चित करते हैं।

पार्ट्स कैसे होंगे अन्य पार्ट? लेटेस्ट बाइक में क्वार्टर फेयरिंग है, जो बाइक के रेट्रो लुक को और निखारती है। इसके अनुपात एकदम सटीक हैं और घुमावदार डिजाइन स्थिर अवस्था में भी गति का अहसास कराता है। रोनिन कैफे रेसर में ऊपर की ओर उठा हुआ, छोटा एग्जॉस्ट है, जो स्टैंडर्ड मॉडल में इस्तेमाल होने वाले एग्जॉस्ट से काफी अलग है। इसमें एक स्लिम सिंगल सीट है, जिसमें इंटीग्रेटेड रियर काउल लगा हुआ है। बाइक में रेस-फोकस्ड टायर लगे होंगे।

Advertisement