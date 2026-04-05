टोयोटा अगले साल इनोवा क्रिस्टा को बंद कर सकती है

टोयोटा 2027 में बंद कर सकती है इनोवा क्रिस्टा का उत्पादन, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

टोयोटा 2027 की शुरुआत में अपनी इनोवा क्रिस्टा का उत्पादन बंद कर सकती है। यह निर्णय आगामी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) 3 मानदंडों के कारण लिया जा सकता है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से इनोवा क्रिस्टा लोकप्रिय विकल्प रही है। कुछ ही महीनों में यह भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। इसकी जगह इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड का एक अधिक किफायती और कम सुविधाओं वाला वर्जन लॉन्च किया जा सकता है।