टोयोटा की वैश्विक बिक्री में लगातार तीसरे महीने गिरावट, पश्चिम एशिया संकट का असर

टोयोटा मोटर की वैश्विक बिक्री में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया कि अप्रैल में उसकी कुल बिक्री 3.7 फीसदी घटकर 9.02 लाख गाड़ियों पर पहुंच गई। हालांकि उत्पादन में 3.4 फीसदी की बढ़त रही और यह 9.33 लाख यूनिट रहा। कंपनी का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सप्लाई से जुड़ी रुकावटों का असर कारोबार पर पड़ रहा है। इसी वजह से बिक्री के आंकड़े कमजोर रहे।

असर मध्य पूर्व में निर्यात पर सबसे बड़ा असर टोयोटा को सबसे बड़ा झटका पश्चिम एशिया में लगा है। कंपनी का इस क्षेत्र में निर्यात एक साल पहले के मुकाबले 92 फीसदी गिरकर सिर्फ 2,418 गाड़ियों तक रह गया। पहले यही आंकड़ा काफी ज्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इलाके में तनाव बढ़ने से सामान पहुंचाने और सप्लाई में दिक्कत आई है। कंपनी ने माना है कि हालात लंबे समय तक ऐसे रहे तो कारोबार पर और दबाव बढ़ सकता है।

दबाव चीन समेत दूसरे बाजारों में भी दबाव टोयोटा की चीन में बिक्री भी कमजोर रही। वहां अप्रैल में बिक्री करीब 25 फीसदी कम हुई। दूसरी ओर होंडा मोटर की वैश्विक बिक्री 7.9 फीसदी गिरकर 2.65 लाख यूनिट रही। वहीं निसान मोटर की बिक्री 7.6 फीसदी घटकर 2.08 लाख गाड़ियों पर पहुंच गई। इससे साफ है कि जापान की बड़ी वाहन कंपनियां इस समय कई बड़े बाजारों में दबाव का सामना कर रही हैं।

Advertisement