पिछले महीने मारुति डिजायर बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए शीर्ष-10 मॉडल

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टाटा मोटर्स की पंच 20,208 बिक्री हासिल करने के बावजूद चौथे स्थान पर खिसक गई। इसकी बिक्री में 54 फीसदी की सालाना वृद्धि दर्ज हुई है। दूसरी तरफ टाटा नेक्सन 2 पायदान ऊपर चढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गई। टाटा की कॉम्पैक्ट SUV ने मई में 19,100 की बिक्री हासिल की है। इनके अलावा, मारुति बलेनो (18,396), वैगनआर (18,076), स्विफ्ट (17,519), महिंद्रा स्कॉर्पियो (15,774) और हुंडई क्रेटा (15,523) क्रमश: छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें पायदान पर रही हैं।