फरवरी में सबसे ज्यादा बिकी टाटा नेक्सन, जानिए शीर्ष-10 सूची में शामिल मॉडल

पिछले महीने भारतीय बाजार में SUV और कॉम्पैक्ट कारों का दबदबा रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के रूप में उभरी है। SUV सेगमेंट में भी यह शीर्ष पर है। फरवरी में इस गाड़ी को 19,430 खरीदार मिले हैं। दूसरी तरफ, मारुति डिजायर 19,326 बिक्री के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर रही है।