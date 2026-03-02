LOADING...
फरवरी में सबसे ज्यादा बिकी टाटा नेक्सन, जानिए शीर्ष-10 सूची में शामिल मॉडल
टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 02, 2026
12:56 pm
क्या है खबर?

पिछले महीने भारतीय बाजार में SUV और कॉम्पैक्ट कारों का दबदबा रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के रूप में उभरी है। SUV सेगमेंट में भी यह शीर्ष पर है। फरवरी में इस गाड़ी को 19,430 खरीदार मिले हैं। दूसरी तरफ, मारुति डिजायर 19,326 बिक्री के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर रही है।

टाटा पंच 

पंच का SUV सेगमेंट में भी दबदबा

इस सूची में तीसरे नंबर पर भी टाटा की कार का कब्जा है। टाटा पंच ने 18,748 बिक्री हासिल की है। यह दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी रही है। हुंडई क्रेटा को 17,938 ग्राहक मिले हैं। यह चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है, जबकि SUVs की सूची में तीसरे पायदान पर है। इसके अलावा मारुति ब्रेजा 17,863 बिक्री के साथ 5वें और मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,807 बिक्री के साथ छठे नंबर पर रही है।

वैगनआर 

बरकरार है वैगनआर का जलवा 

फरवरी में मारुति सुजुकी वैगनआर 14,885 की बिक्री हासिल कर 7वें स्थान पर रही है, जबकि मारुति स्विफ्ट ने 8वां स्थान दर्ज किया है, जिसे 14,833 ग्राहक मिले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो रेंज को 14,665 खरीदार मिलने के कारण 9वें पायदान पर रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान कार बलेनो ने हुंडई i20, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज को पछाड़ते हुए 14,632 नए ग्राहकों के साथ सूची में 10वें नंबर पर कब्जा जमाया।

