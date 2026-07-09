इससे महंगे मरम्मत खर्च से भी काफी हद तक बचाया जा सकता है

इन अच्छी आदतों से 5 साल तक बढ़ सकती है आपकी बाइक की उम्र

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Jul 09, 202609:38 am

क्या है खबर?

बाइक खरीदना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक अच्छी हालत में बनाए रखना सही देखभाल पर निर्भर करता है। कई लोग केवल सर्विस पर ध्यान देते हैं, जबकि रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें भी बाइक की उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। समय पर रखरखाव और सावधानी से इस्तेमाल करने पर बाइक वर्षों तक बेहतर प्रदर्शन दे सकती है और महंगे मरम्मत खर्च से भी काफी हद तक बचाया जा सकता है।