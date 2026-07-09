इन अच्छी आदतों से 5 साल तक बढ़ सकती है आपकी बाइक की उम्र
क्या है खबर?
बाइक खरीदना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक अच्छी हालत में बनाए रखना सही देखभाल पर निर्भर करता है। कई लोग केवल सर्विस पर ध्यान देते हैं, जबकि रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें भी बाइक की उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। समय पर रखरखाव और सावधानी से इस्तेमाल करने पर बाइक वर्षों तक बेहतर प्रदर्शन दे सकती है और महंगे मरम्मत खर्च से भी काफी हद तक बचाया जा सकता है।
#1
समय पर सर्विस और इंजन ऑयल बदलना जरूरी
बाइक की उम्र बढ़ाने के लिए तय समय पर सर्विस कराना सबसे जरूरी आदत है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग समय पर बदलवाने से इंजन बेहतर तरीके से काम करता है। टायर में सही हवा बनाए रखना और चेन की समय-समय पर सफाई तथा ग्रीसिंग करना भी जरूरी है। इससे बाइक की कार्यक्षमता बनी रहती है, माइलेज बेहतर मिलता है और कई बड़ी खराबियों से लंबे समय तक बचाव हो सकता है।
#2
सही तरीके से चलाएं और ओवरलोडिंग से बचें
बाइक को हमेशा संतुलित गति से चलाना चाहिए और अचानक तेज एक्सेलरेशन या तेज ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा वजन लादने और खराब सड़कों पर लापरवाही से चलाने से भी बाइक के कई हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अच्छी गुणवत्ता का ईंधन भरवाना और इंजन गर्म होने पर ही तेज रफ्तार पकड़ना भी बाइक की लंबी उम्र के लिए फायदेमंद माना जाता है और इंजन पर अनावश्यक दबाव भी कम पड़ता है।
#3
छोटी-छोटी सावधानियां दिलाएंगी बड़ा फायदा
बाइक को हमेशा छाया वाली जगह पर खड़ा करें और लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर भी समय-समय पर स्टार्ट करते रहें। बैटरी, ब्रेक, लाइट और दूसरे जरूरी हिस्सों की नियमित जांच कराते रहें। किसी भी असामान्य आवाज या कंपन को नजरअंदाज न करें। नियमित देखभाल और अच्छी आदतें अपनाने से बाइक कई वर्षों तक बेहतर माइलेज, शानदार प्रदर्शन, कम मरम्मत खर्च और भरोसेमंद सफर देती रहती है।