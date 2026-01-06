अलविदा 2025: टाटा अल्ट्रोज से लेकर हुंडई वेन्यू समेत इन फेसलिफ्ट मॉडल्स ने दी दस्तक 

कार निर्माता कंपनियां अपने पुराने मॉडल्स के प्रति ग्राहकों का आकर्षण बनाए रखने के लिए समय-समय पर उनमें बदलाव कर फेसलिफ्ट मॉडल पेश करती हैं। 2025 में भी कई कंपनियों ने अपनी कुछ लोकप्रिय गाड़ियों के फेसलिफ्ट उतारे हैं, जिनमें लुक के बदलाव के साथ फीचर अपडेट किए गए, जिससे ये मॉडल पर से ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहे। आइये जानते हैं पिछले साल लॉन्च हुई खास फेसलिफ्ट मॉडल्स कौनसे हैं।

#1 हुंडई वेन्यू और वेन्यू N-लाइन फेसलिफ्ट की कीमत: 7.9 लाख रुपये और 10.55 लाख रुपये हुंडई ने पिछले साल अधिक आकर्षक और शार्प एक्सटीरियर, प्रीमियम इंटीरियर और नए फीचर्स के साथ वेन्यू फेसलिफ्ट को पेश किया। इसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ट्विन 12.3-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मून-व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग और 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम और सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS सिस्टम भी दिया गया। N-लाइन वेरिएंट में लाल रंग के एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम, तेज स्टीयरिंग रैक, दमदार एग्जॉस्ट साउंड और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उतारा गया।

#2 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट की कीमत: 6.30 लाख रुपये टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज को व्यापक बाहरी और आंतरिक अपडेट के साथ-साथ कई नए फीचर्स के साथ पेश किया। इसमें बेहतर डिजाइन, नया इंटीरियर और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स शामिल हैं। सुरक्षा की बात करें तो नई टाटा अल्ट्रोज को BNCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है और इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

#3 रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट की कीमत: 5.76 लाख रुपये रेनो ने पिछले साल सबसे किफायती 3-पंक्ति वाली 7-सीटर MPV ट्राइबर में कुछ नए बदलाव कर अपडेट किया, जिससे यह और भी आधुनिक और फीचर लोडेड बन गई है। अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद इसमें 7 लोगों तक के बैठने की सुविधा देने वाला लचीला सीटिंग लेआउट बरकरार है। इसमें हुड के नीचे 1-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार रखा है, जो 72ps की पावर और 96Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT विकल्प हैं।

