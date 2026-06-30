मानसून में खराब होते हैं बाइक के ये पार्ट्स

मानसून में सबसे पहले खराब होते हैं बाइक के ये पार्ट्स, कैसे करें देखभाल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:41 am Jun 30, 202609:41 am

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में लगातार बारिश, कीचड़ और नमी की वजह से बाइक के कई जरूरी पार्ट्स जल्दी खराब होने लगते हैं। अगर समय रहते उनकी देखभाल न की जाए तो बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ सकता है। ऐसे में बारिश के मौसम में कुछ जरूरी पार्ट्स की नियमित जांच और सफाई करना बेहद जरूरी है, ताकि बाइक लंबे समय तक बेहतर स्थिति में चलती रहे।