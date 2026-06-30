मानसून में सबसे पहले खराब होते हैं बाइक के ये पार्ट्स, कैसे करें देखभाल?
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में लगातार बारिश, कीचड़ और नमी की वजह से बाइक के कई जरूरी पार्ट्स जल्दी खराब होने लगते हैं। अगर समय रहते उनकी देखभाल न की जाए तो बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ सकता है। ऐसे में बारिश के मौसम में कुछ जरूरी पार्ट्स की नियमित जांच और सफाई करना बेहद जरूरी है, ताकि बाइक लंबे समय तक बेहतर स्थिति में चलती रहे।
#1
चेन और ब्रेक पर रखें सबसे ज्यादा ध्यान
बारिश के दौरान बाइक की चेन पर जंग लगने और गंदगी जमा होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में समय-समय पर चेन साफ करके उस पर अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट लगाएं। इसके साथ ही ब्रेक पैड और डिस्क ब्रेक की भी जांच करते रहें। अगर ब्रेक लगाने पर आवाज आए या पकड़ कमजोर लगे तो तुरंत सर्विस सेंटर में जांच कराकर जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलवा लेना चाहिए।
#2
बैटरी, टायर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की करें जांच
मानसून में नमी की वजह से बाइक की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी काफी गंभीर असर पड़ सकता है। बैटरी के टर्मिनल साफ रखें और सभी लाइट, इंडिकेटर तथा वायरिंग की जांच करते रहें। इसके अलावा, टायर की ट्रेड डेप्थ और हवा का दबाव भी सही होना चाहिए। घिसे हुए टायर बारिश में फिसलन का खतरा बढ़ाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर समय रहते नए टायर लगवाना बेहतर रहेगा।
#3
रोजाना सफाई और सर्विस से बढ़ेगी बाइक की उम्र
बारिश में सफर करने के बाद बाइक को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाना चाहिए, ताकि कीचड़ और नमी जमा न रहे। बाइक को लंबे समय तक खुले में खड़ा करने से भी बचें और संभव हो तो कवर का इस्तेमाल करें। समय-समय पर सर्विस कराते रहें और इंजन ऑयल, एयर फिल्टर तथा दूसरे जरूरी पार्ट्स की जांच भी कराएं। इससे आपकी बाइक सुरक्षित रहेगी और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी।