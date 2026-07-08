इन कारणों से मिसफायर करता है बाइक का इंजन, ऐसे करें तुरंत ठीक
क्या है खबर?
अगर बाइक का इंजन बार-बार मिसफायर करता है तो चलाते समय झटके महसूस हो सकते हैं, पिकअप कम हो जाता है और माइलेज भी घटने लगता है। कई बार इंजन से तेज आवाज भी आने लगती है। शुरुआत में यह छोटी समस्या लगती है, लेकिन समय पर ध्यान नहीं देने पर इंजन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसके कारण समझना और सही समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है।
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इन कारणों से होता है इंजन मिसफायर
इंजन मिसफायर होने की सबसे आम वजह खराब स्पार्क प्लग, गंदा एयर फिल्टर या सही मात्रा में ईंधन न मिलना है। इसके अलावा, फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी, खराब इग्निशन कॉइल, कमजोर बैटरी या घटिया पेट्रोल भी इस समस्या की वजह बन सकते हैं। इन कारणों से इंजन के अंदर ईंधन सही तरीके से नहीं जल पाता, जिससे बाइक की रफ्तार और प्रदर्शन दोनों प्रभावित होने लगते हैं। साथ ही इंजन की आवाज और कंपन भी बढ़ सकते हैं।
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समस्या दूर करने के लिए क्या करें?
अगर बाइक बार-बार मिसफायर कर रही है तो सबसे पहले स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर और फ्यूल सिस्टम की जांच कराएं। जरूरत पड़ने पर स्पार्क प्लग बदलें और फ्यूल इंजेक्टर की सफाई करवाएं। अच्छी गुणवत्ता का पेट्रोल भरवाएं और बैटरी की स्थिति भी जांच लें। अगर समस्या लगातार बनी रहे तो अधिकृत सर्विस सेंटर पर बाइक की पूरी जांच कराना सबसे सही विकल्प माना जाता है। इससे बड़ी खराबी आने से पहले बचाव किया जा सकता है।
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नियमित देखभाल से मिलेगा बेहतर प्रदर्शन
बाइक को समय-समय पर सर्विस कराना, तय अंतराल पर एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग बदलवाना तथा हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला ईंधन इस्तेमाल करना जरूरी है। इंजन में किसी भी तरह की असामान्य आवाज या झटकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित रखरखाव से इंजन की उम्र बढ़ती है, माइलेज बेहतर मिलता है और मिसफायर जैसी परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। साथ ही बाइक की परफॉर्मेंस लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है।