इन कारणों से मिसफायर करता है बाइक का इंजन, ऐसे करें तुरंत ठीक

#1

इन कारणों से होता है इंजन मिसफायर

इंजन मिसफायर होने की सबसे आम वजह खराब स्पार्क प्लग, गंदा एयर फिल्टर या सही मात्रा में ईंधन न मिलना है। इसके अलावा, फ्यूल इंजेक्टर में गंदगी, खराब इग्निशन कॉइल, कमजोर बैटरी या घटिया पेट्रोल भी इस समस्या की वजह बन सकते हैं। इन कारणों से इंजन के अंदर ईंधन सही तरीके से नहीं जल पाता, जिससे बाइक की रफ्तार और प्रदर्शन दोनों प्रभावित होने लगते हैं। साथ ही इंजन की आवाज और कंपन भी बढ़ सकते हैं।