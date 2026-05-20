टेस्ला साइबरट्रक को उथले पानी पर चलाने के लिए वेड मोड मिलता है

वेड मोड में चल रहा टेस्ला साइबरट्रक झील में डूबा, वीडियो आया सामने

क्या है खबर?

टेस्ला का साइबरट्रक 'वेड मोड' का परीक्षण करने के दौरान एक झील में डूब गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना टेक्सास के ग्रेपवाइन झील पर केटीज वुड्स बोट रैंप के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक किनारे के पास फंसा हुआ था, क्योंकि वह वापस जमीन पर नहीं आ सका था। उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और चालक को गिरफ्तार किया गया है।