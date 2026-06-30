टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने अपनी सिएरा EV को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV अपने ICE मॉडल से काफी हद तक मिलती-जुलती है, लेकिन रंगों के अलग इस्तेमाल की वजह से इसका फ्रंट लुक थोड़ा अलग है। कार निर्माता ने इस आइकॉनिक SUV को आरामदायक सुविधाओं के साथ पेश किया है। टाटा सिएरा के इलेक्ट्रिक अवतार में ऑफ-रोड क्षमता और कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। कंपनी इसके साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी की सुविधा दे रही है।
एक्सटीरियर
ऐसा है इलेक्ट्रिक सिएरा का लुक
ICE टाटा सिएरा की काली और काम करने वाली ग्रिल की जगह इसमें बॉडी के रंग वाली बंद ग्रिल दी गई है। लाइट वैसी ही हैं, लेकिन ICE मॉडल के उलट EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'सिएरा' की ब्रांडिंग नहीं है। नीचे की तरफ, बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश है और चिन पर नकली सिल्वर स्किड प्लेट लगी है। साइड और पीछे इनमें फर्क सिर्फ सामने के दरवाजों और टेलगेट पर लगे 'सिएरा.ev' बैज का है।
इंटीरियर
इन सुविधाओं से लैस है नई सिएरा
इंटीरियर की बात करें तो हैरियर EV जैसा LED-कलर वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा 4-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो इसके ICE वर्जन जैसा ही है। स्टीयरिंग व्हील में ड्यूल-टोन ब्लैक-एंड-व्हाइट फिनिश, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉल रिसीव करने की सुविधा और दूसरे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 3-स्क्रीन वाला लेआउट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और 12-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम भी मिलेगा।
कीमत
कितनी है गाड़ी की कीमत?
नई टाटा सिएरा EV में 75kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है। यह महज 15 मिनट की चार्जिंग में 250 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकती है। यह महज 5.8 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। 6 टेरेन मोड्स और बूस्ट मोड के साथ सुरक्षा के लिए ADAS लेवल-2 प्लस की सुविधा दी है। इस गाड़ी की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।