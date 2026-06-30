टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक अवतार में पेश की गई है

टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने अपनी सिएरा EV को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV अपने ICE मॉडल से काफी हद तक मिलती-जुलती है, लेकिन रंगों के अलग इस्तेमाल की वजह से इसका फ्रंट लुक थोड़ा अलग है। कार निर्माता ने इस आइकॉनिक SUV को आरामदायक सुविधाओं के साथ पेश किया है। टाटा सिएरा के इलेक्ट्रिक अवतार में ऑफ-रोड क्षमता और कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। कंपनी इसके साथ लाइफटाइम बैटरी वारंटी की सुविधा दे रही है।