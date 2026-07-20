टाटा पंच को अक्टूबर, 2021 में लॉन्च किया गया था

टाटा पंच बनी 8 लाख की बिक्री हासिल करने वाली सबसे तेज कॉम्पैक्ट SUV

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की पंच SUV ने घरेलू बिक्री में 8 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्सन के बाद कंपनी की मौजूदा पैसेंजर गाड़ियों की रेंज में ऐसा करने वाली यह दूसरी SUV बन गई है। इन आंकड़ों में पंच पेट्रोल, CNG और EV की कुल थोक बिक्री शामिल है। यह उपलब्धि इस साल की शुरुआत में फरवरी में पंच के 7 लाख का आंकड़ा पार करने के 5 महीने से भी कम समय में हासिल हुई है।