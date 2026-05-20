टाटा नेक्सन 10 लाख की बिक्री पाने वाली कंपनी की पहली कार, जानिए सालाना आंकड़े

टाटा नेक्सन 10 लाख की बिक्री पाने वाली कंपनी की पहली कार, जानिए सालाना आंकड़े
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन हर साल बिक्री में बढ़त हासिल कर रही है। सितंबर, 2017 में लॉन्च होने के बाद से इसने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। 2022 से बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। अभी 10 साल पूरे भी नहीं हुए हैं और यह 10 लाख की बिक्री हासिल करने वाली पहली टाटा कार बन गई। साल 2025 में इसने रिकॉर्ड ग्राहक बनाए। आइये जानते हैं टाटा नेक्सन की हर साल बिक्री कैसी रही है।
उतार-चढ़ाव
बिक्री में आया उतार-चढ़ाव
टाटा नेक्सन ने अपने लॉन्च के साल 2017 में 14,062 की बिक्री के साथ शुरुआत करने के बाद 2018 में 273.48 फीसदी की बढ़त हासिल करते हुए 52,519 नए ग्राहक बनाए। इसने एक साल के भीतर ही 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। बाजार में मंदी और महामारी के कारण 2019 (49,312) और 2020 (48,842) के बीच बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2021 में जबरदस्त वापसी की और बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 1.08 लाख हो गई।
रिकॉर्ड
2025 में हुई थी रिकॉर्ड बिक्री
2022 में भी यह सिलसिला जारी रहा और ICE और EV दोनों वेरिएंट की बढ़ती मांग के चलते बिक्री बढ़कर 1.68 लाख पर पहुंच गई। इसके अगले साल थोड़ी वृद्धि के साथ आंकड़ा 1.7 लाख पर पहुंच गया। 2024 में बिक्री 5.11 फीसदी गिरकर 1.61 लाख रह गई। 2025 में जबरदस्त वापसी करते हुए SUV ने सबसे ज्यादा 2 लाख की बिक्री दर्ज की। इस साल के 4 महीनों में ही इस गाड़ी की बिक्री 80,731 हो गई।