टाटा नेक्सन को 2017 में लॉन्च किया गया था

टाटा नेक्सन 10 लाख की बिक्री पाने वाली कंपनी की पहली कार, जानिए सालाना आंकड़े

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन हर साल बिक्री में बढ़त हासिल कर रही है। सितंबर, 2017 में लॉन्च होने के बाद से इसने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। 2022 से बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। अभी 10 साल पूरे भी नहीं हुए हैं और यह 10 लाख की बिक्री हासिल करने वाली पहली टाटा कार बन गई। साल 2025 में इसने रिकॉर्ड ग्राहक बनाए। आइये जानते हैं टाटा नेक्सन की हर साल बिक्री कैसी रही है।