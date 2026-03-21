टाटा हैरियर EV का फियरलेस प्लस QWD 75 टॉप वेरिएंट का किफायती विकल्प है

टाटा हैरियर EV का फियरलेस प्लस QWD 75 वेरिएंट लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने हैरियर EV का अधिक किफायती ड्यूल-मोटर, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट फियरलेस प्लस QWD 75 लॉन्च किया है। अब भी तक यह सेटअप केवल टॉप-स्पेक एम्पावर्ड 75 ट्रिम में ही उपलब्ध था। नए वेरिएंट के आने से इस सेटअप के खरीदारों के लिए इसकी कीमत 2.50 लाख रुपये कम हो गई है। इसके अलावा कार निर्माता ने हैरियर EV लाइनअप के सभी मॉडल्स के लिए सीवीड ग्रीन नामक एक नया एक्सटीरियर पेंट शेड भी पेश किया है।