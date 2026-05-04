टाटा कर्व EV सीरीज X भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इनकी खासियत

फीचर्स की बात करें तो अकम्प्लिश्ड X में पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल 26.03cm डिजिटल स्क्रीन, नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा दिया है। इसमें पैसिव वेंटिलेशन वाली R-कंफोर्ट सीटें, बेनेके कालिको लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सेरेनिटी स्क्रीन रियर सनशेड भी शामिल हैं। एम्पॉवर्ड X में फ्रंट सीट एक्टिव वेंटिलेशन, 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 2-स्टेज रिक्लाइनिंग रियर सीटें, 31.24cm हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL 9-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

कीमत

इतनी है नए वेरिएंट्स की कीमत

कर्व EV सीरीज X को acti.ev आर्किटेक्चर पर बनाया है और 55kWh बैटरी से लैस है, जो 167hp की पावर और 215Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है। एम्पॉवर्ड X वेरिएंट में 20 फीचर्स के साथ लेवल-2 ADAS, R18 अलॉय व्हील्स, व्हीकल-टू-व्हीकल और व्हीकल-टू-लोड कैपेबिलिटी, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और डायनामिक स्मार्ट लाइटिंग एनिमेशन भी शामिल हैं। अकम्प्लिश्ड X की कीमत 16.99 लाख रुपये है, वहीं एम्पावर्ड X की 19.19 लाख और इसके डार्क एडिशन की 19.49 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।