टाटा अल्ट्रोज CNG को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है

टाटा अल्ट्रोज CNG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च, जानिए कीमत

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज हैचबैक के CNG वेरिएंट को ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ लॉन्च किया है। यह अब 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। इसके साथ ही टाटा अल्ट्रोज अब भारत में CNG AMT इंजन विकल्प देने वाली एकमात्र प्रीमियम हैचबैक बन गई है। इसमें ट्विन CNG सिलेंडर भी हैं। नया ट्रांसमिशन विकल्प इस गाड़ी के 5 वेरिएंट में उपलब्ध है। यह मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसी प्रीमियम हैचबैक कारों को टक्कर देती है।