सिंपल ने अपना दूसरा सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है

सिंपल ने लॉन्च किया अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कितना देता है रेंज

क्या है खबर?

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता सिंपल एनर्जी ने अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। इसे जेन 2 प्लेटफॉर्म के तहत पेश किया गया है। अल्ट्रा भारत में सबसे लंबी रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है, जो 400 किलोमीटर की IDC रेंज का दावा करता है। इस स्कूटर की बुकिंग इस साल की शुरुआत में ही खोल दी गई थी और अब इसकी कीमत भी घोषित हो चुकी है। इसे डीलर्स और ऑनलाइन माध्यमों से खरीदा जा सकता है।