सिंपल वन जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

सिंपल एनर्जी ने जनरेशन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनमें तकनीक, परफॉर्मेंस और फीचर्स में कई बड़े अपग्रेड किए हैं। यह 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें एक 4.5kW और दूसरे में 5kW बैटरी पैक दिया है। नए बैटरी पैक में सघन संरचना का उपयोग किया है, जिससे वजन 34 से घटकर 30 किलोग्राम हो गया। इसके अलावा सिंपल वन अल्ट्रा का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसकी कीमत बाद में घोषित होगी।