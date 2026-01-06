सिंपल वन जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत
क्या है खबर?
सिंपल एनर्जी ने जनरेशन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनमें तकनीक, परफॉर्मेंस और फीचर्स में कई बड़े अपग्रेड किए हैं। यह 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें एक 4.5kW और दूसरे में 5kW बैटरी पैक दिया है। नए बैटरी पैक में सघन संरचना का उपयोग किया है, जिससे वजन 34 से घटकर 30 किलोग्राम हो गया। इसके अलावा सिंपल वन अल्ट्रा का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इसकी कीमत बाद में घोषित होगी।
खासियत
स्कूटर में क्या किया है बदलाव?
जेन 2 स्कूटर को अब मजबूत चेसिस के साथ पेश किया है और सीट की ऊंचाई अब 16mm कम है, जिससे नियंत्रण और हैंडलिंग बेहतर होगी। सीट अब अधिक नुकीली है और इनमें सख्त फोम का उपयोग किया गया है। इसके सस्पेंशन सेटअप को बेहतर अनुभव के लिए अपडेट किया है। तेज गति पर सुरक्षित राइड के लिए स्कूटर में अब नए टायर लगाए गए हैं, जिन्हें विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया है।
कीमत
इतनी है स्कूटर की कीमत
यह स्कूटर मात्र 2.55 सेकेंड में 0-40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, जो पहले के 2.77 सेकेंड के मुकाबले बेहतर है। स्कूटर की अधिकतम गति अब 115 किमी/घंटा है, जबकि पहले यह 105 किमी/घंटा थी। इसका 5kW वेरिएंट 265 किलोमीटर और 4.5kW वेरिएंट 236 किलोमीटर की रेंज देता है। सुरक्षा के लिए हिल-होल्ड असिस्ट और व्हीकल फॉल ऑटोमैटिक कटऑफ फंक्शन, इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट्स फीचर मिलता है। इसकी कीमत क्रमशः 1.7-1.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।