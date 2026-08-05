E20 की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने के बाद अब SIAM ने किया समर्थन

SIAM ने 4 अगस्त की देर शाम एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया। संगठन ने कहा कि यह बातचीत स्टेकहोल्डर्स के बीच नियमित तकनीकी चर्चा का हिस्सा थी।

उन्होंने जोर दिया कि पत्र में बताए कुछ आंकड़ों की और पुष्टि की जरूरत है, ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है और कहा कि वे अपना पिछला संदेश वापस ले रहे हैं।

एक तरफ उसने E20 की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ इसका समर्थन किया है।