मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है

मारुति सुजुकी से लेकर टोयोटा तक, कैसी रही पिछले महीने कारों की बिक्री?

क्या है खबर?

देश की कार निर्माता कंपनियों ने अपने जुलाई के मासिक बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस सूची में मारुति सुजुकी ने दबदबा कायम रखा है। इस पहली बार घरेलू बाजार में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार करते हुए सर्वाधिक मासिक बिक्री हासिल की है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अन्य कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं 5 कंपनियों की पिछले महीने बिक्री कैसी रही।