रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स सीमित संख्या में उपलब्ध होगी

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 x रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने शॉटगन 650 के लिमिटेड-एडिशन को लॉन्च कर रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की। इसे ताइवान की कस्टम बाइक निर्माता रफ क्राफ्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया है। यह कस्टम बाइक 'कैलिबर रॉयल' कस्टम बिल्ड से प्रेरित बॉबर का फैक्ट्री-मेड वर्जन है। भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और APAC में कुल मिलाकर सिर्फ 100 बाइक (हर क्षेत्र के लिए 25) उपलब्ध होंगी और सभी पर खास नंबर होगा। भारत में इसकी बिक्री 30 जुलाई शाम 7 बजे खुलेगी।