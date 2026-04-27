रॉयल एनफील्ड ने की हिमालयन बेस कैंप की घोषणा, जानिए कब और कहां होगा आयोजन

इस कार्यक्रम में मोटरसाइकिलिंग, ओवरलैंडिंग, साइकिलिंग, कयाकिंग, बोल्डरिंग और पर्वतारोहण जैसे विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए कैंपेन, कौशल-आधारित वर्कशॉप और विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्र शामिल होंगे। रेट्रो बाइक निर्माता का कहना है कि यह पहल मोटरसाइकिलिंग तक ही सीमित न रहकर एक व्यापक साहसिक पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इस आयोजन का प्रारूप सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें प्रतिभागी सुनियोजित बाहरी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

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लद्दाख को आयोजन के लिए क्यों चुना?

लद्दाख में आयोजन करने का निर्णय रॉयल एनफील्ड के इस क्षेत्र के साथ लंबे समय से जुड़े इतिहास से संबंधित है। हिमालयन मोटरसाइकिल ने लेह-मनाली और लेह-श्रीनगर मार्गों को भारत में मुख्यधारा की मोटर साइकिलिंग संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। बेस कैंप इस जुड़ाव को बहु-विषयक साहसिक मंच के रूप में विस्तारित करके और मजबूत करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को परिचित क्षेत्र से बाहर निकालना और उन्हें ऊंचाई पर नए कौशल और अनुभवों के साथ जोड़ना है।