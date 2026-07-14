ड्राइविंग की गलत आदतों के कारण क्लच प्लेट को नुकसान हो सकता है

ट्रैफिक जाम में बार-बार क्लच दबाना पड़ जाएगा भारी, इन आदतों को आज ही छोड़ दें

क्या है खबर?

देश में लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम अब आम बात हो गई है। लंबे समय तक धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाने से जहां चालकों को परेशानी होती है, वहीं कार के कई पार्ट्स पर भी दबाव बढ़ता है। कार का क्लच सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में से एक है। खासकर जाम में गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने पर यह जल्दी खराब हो सकती है। आइए जानते हैं नुकसान से कैसे बचें।