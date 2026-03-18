रेनो डास्टर के हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत जल्द घोषित होगी

रेनो डस्टर का हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च से पहले ही बिका, बंद हुई बुकिंग

क्या है खबर?

रेनो ने भारत में अपनी तीसरी जनरेशन की डस्टर को लॉन्च कर दिया है। अभी इसके पेट्राेल वेरिएंट की कीमत की घाेषणा की है, लेकिन हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च और कीमत घोषित होने से पहले ही 2026 के लिए पूरी तरह से बुक हो चुका है। कार निर्माता ने पुष्टि की है कि हाइब्रिड डस्टर की बुकिंग अब बंद हो चुकी है और इसकी डिलीवरी इसी साल होनी है। इसके आवंटित गाड़ियों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है।