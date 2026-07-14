रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं

रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए मौजूदा मॉडल से कितना अलग

क्या है खबर?

रेनो ने डस्टर एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन को बैस्टिल डे के मौके पर भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथू और रेनो ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीफन डेबलेस ने मिलकर पेश किया। एडवेंचर एडिशन में गाड़ी के लुक को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है खास एडवेंचर ग्राफिक्स हैं, जिसमें टोपोग्राफिकल कंटूर लाइंस और लेह (34.27 N, 77.60 E) के जियो-ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं।