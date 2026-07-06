पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से CNG, EV और हाइब्रिड गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री

वजह

इस कारण बदला ग्राहकों का नजरिया

बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि ग्राहकों के खरीदने के फैसलों पर संचालन लागत का असर बढ़ रहा है। ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद भारत ने मई में कई बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाईं। इससे तेल मार्केटिंग कंपनियों को आयात की बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ा, जिससे इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली गाड़ियों की तुलना में CNG, हाइब्रिड और EV की चलने की लागत का फायदा और बढ़ गया।