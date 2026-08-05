रेंज रोवर SV अल्ट्रा भारत में लॉन्च, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑडियो फीचर वाली पहली कार

SV अल्ट्रा में एक खास टाइटन सिल्वर एक्सटीरियर पेंट दिया है, जिसमें बारीक एल्युमीनियम के कणों और एडवांस्ड पिगमेंट का इस्तेमाल करके लिक्विड मेटल जैसा लुक है।

साटन प्लेटिनम एटलस और सिल्वर क्रोम एक्सेंट के साथ-साथ साटन प्लेटिनम इंसर्ट वाले 23-इंच के अलॉय व्हील इसको खास बनाते हैं।

केबिन में लेदर-फ्री ऑर्किड व्हाइट और सिंडर ग्रे अल्ट्राफैब्रिक्स इंटीरियर दिया है, जिसमें लेजर से बने मोजेक सीट पैटर्न हैं। केबिन ट्रिम में नेचुरल ओपन-पोर रतन पाम विनियर का इस्तेमाल किया है।