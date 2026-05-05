रेंज रोवर SV की कीमत में भारी कटौती की गई है

रेंज रोवर SV की कीमत में 75 लाख रुपये की कटौती, जानिए कौनसे मॉडल हुए सस्ते

क्या है खबर?

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू होने से पहले जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने ब्रिटेन से आयातित रेंज रोवर और स्पोर्ट के SV वेरिएंट की कीमतों में भारी कटौती की है। रेंज रोवर SV अब 75 लाख रुपये सस्ती हो गई है, जबकि रेंज रोवर स्पोर्ट पर 40 लाख रुपये की कटौती की गई है। कीमतों में भारी कमी के साथ रेंज रोवर SV में अब ग्लॉस और सैटिन फिनिश में अल्ट्रा मेटैलिक पेंट स्टैंडर्ड के रूप में उपलब्ध है।