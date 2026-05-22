नई कार में PPF कोटिंग जरूरी या फालतू?

नई कार खरीदने के बाद लोग उसकी चमक और पेंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं। इन्हीं में से एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म (PPF) कोटिंग भी है, जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। कार डीलर और एक्सेसरी सेंटर इसे जरूरी सुरक्षा बताते हैं, जबकि कई लोग इसे महंगा और बेकार खर्च मानते हैं। PPF हर कार मालिक के लिए जरूरी नहीं होती और इसे जरूरत और बजट देखकर ही लगवाना चाहिए।

#1 क्या होती है PPF कोटिंग? PPF कोटिंग एक पारदर्शी फिल्म होती है जो कार के पेंट के ऊपर लगाई जाती है। इसका काम कार को छोटे स्क्रैच, पत्थर के निशान, धूल और हल्के नुकसान से बचाना होता है। यह फिल्म कार की चमक बनाए रखने में मदद करती है और धूप के असर को भी कुछ हद तक कम कर सकती है। अच्छी क्वालिटी की PPF कई साल तक चल सकती है, लेकिन इसकी कीमत सामान्य वैक्स या पॉलिश के मुकाबले काफी ज्यादा होती है।

#2 कब फायदेमंद साबित हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति महंगी कार खरीदता है या अपनी गाड़ी को लंबे समय तक बिल्कुल नई जैसी रखना चाहता है, तो PPF उपयोगी साबित हो सकती है। ज्यादा हाईवे चलने वाली कारों में छोटे पत्थरों और स्क्रैच से बचाव के लिए भी यह मददगार मानी जाती है। जिन शहरों में धूप और धूल ज्यादा होती है, वहां भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, सही इंस्टॉलेशन और अच्छी क्वालिटी का चयन करना बेहद जरूरी माना जाता है।

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