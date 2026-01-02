पावर स्टीयरिंग लग रही है भारी? जानिए क्या है समस्या का कारण और समाधान 

आजकल कई कार चालकों को पावर स्टीयरिंग भारी लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत अचानक भी आ सकती है और धीरे-धीरे भी बढ़ सकती है। पावर स्टीयरिंग का काम गाड़ी को मोड़ना आसान बनाना होता है, लेकिन जब इसमें खराबी आती है तो ड्राइविंग थकाने वाली हो जाती है। खासकर शहर के ट्रैफिक में यह परेशानी ज्यादा महसूस होती है। समय पर कारण समझना जरूरी है, ताकि आगे बड़ा नुकसान न हो सके।

ऑयल कम पावर स्टीयरिंग ऑयल सबसे आम कारण पावर स्टीयरिंग भारी होने का सबसे आम कारण ऑयल का कम होना है। अगर स्टीयरिंग फ्लूइड तय लेवल से नीचे चला जाए, तो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता। इससे स्टीयरिंग घुमाने में ज्यादा ताकत लगती है। कई बार पाइप या सील से ऑयल लीक होने के कारण यह समस्या आती है। समाधान के तौर पर समय-समय पर फ्लूइड लेवल चेक करें और जरूरत पड़ने पर सही ग्रेड का ऑयल भरवाएं।

मैकेनिकल खराबी बेल्ट, पंप और मैकेनिकल खराबी की भूमिका अगर ऑयल सही है, तो स्टीयरिंग भारी लगने की वजह पावर स्टीयरिंग बेल्ट या पंप में खराबी हो सकती है। ढीली या घिसी हुई बेल्ट पंप को सही दबाव नहीं बनाने देती। वहीं, खराब पंप पूरी यूनिट को कमजोर कर देता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग रैक में जाम या घिसावट भी समस्या बढ़ा सकती है। ऐसे मामलों में मैकेनिक से जांच कराना जरूरी है, ताकि खराब पार्ट समय रहते बदला जा सके।

