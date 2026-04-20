फ्लेक्स-फ्यूल कारों को बढ़ावा देने के उद्योग जगह GST में कटौती की मांग कर रहा है

पेट्रोल संकट: फ्लेक्स-फ्यूल कारों पर GST घटाने की उठी मांग, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध ने आयातित पेट्रोलियम ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने का मुद्दा फिर चर्चाओं में आ गया है। सूत्रों के अनुसार, वैकल्पिक ईधन से संचालित वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को कम करने के लिए उद्योग जगत का दबाव भी बढ़ रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति में अस्थिरता के बीच सरकार ऊर्जा सुरक्षा रणनीतियों पर अगली GST परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।