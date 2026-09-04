बाइक लंबे समय तक पार्क करनी हो तो पेट्रोल, टायर और बैटरी के लिए क्या करें?
क्या है खबर?
अगर बाइक को कई हफ्तों या महीनों तक चलाना नहीं है, तो उसे ऐसे ही खड़ा छोड़ना सही नहीं है। लंबे समय तक पार्क रहने से पेट्रोल, टायर और बैटरी पर असर पड़ सकता है। बाइक दोबारा चलाने पर स्टार्ट होने में परेशानी या दूसरे खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए बाइक पार्क करने से पहले कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए। इससे बाइक सुरक्षित रहेगी और लंबे समय बाद भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकेगी।
पेट्रोल
पेट्रोल के लिए क्या करें?
लंबे समय तक बाइक खड़ी करनी हो तो टैंक में बहुत कम पेट्रोल छोड़ना ठीक नहीं रहता।
टैंक को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पेट्रोल से भरकर रखना बेहतर है, ताकि अंदर नमी बनने की संभावना कम हो। अगर बाइक कई महीनों तक खड़ी रहने वाली है, तो कंपनी की सलाह के अनुसार फ्यूल स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बाइक को पार्क करने से पहले इंजन चलाकर पेट्रोल सिस्टम में मौजूद ईंधन भी सामान्य स्थिति में रखें।
टायर
टायर को ऐसे रखें सुरक्षित
बाइक लंबे समय तक एक ही जगह खड़ी रहने से टायरों पर लगातार एक ही हिस्से में वजन पड़ता रहता है।
इससे टायर का आकार प्रभावित हो सकता है और हवा धीरे-धीरे कम हो सकती है। इसलिए पार्क करने से पहले दोनों टायरों में कंपनी के बताए अनुसार हवा रखें।
संभव हो तो बाइक को सेंटर स्टैंड पर खड़ा करें, ताकि टायरों पर लगातार पूरा वजन न पड़े। टायरों को सीधे तेज धूप और पानी से भी बचाकर रखें।
बैटरी
बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाएं
लंबे समय तक बाइक खड़ी रहने पर बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज हो सकती है।
इससे बाद में बाइक स्टार्ट करने में परेशानी आ सकती है। बाइक को कई महीनों तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो कंपनी के निर्देश के अनुसार बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अलग किया जा सकता है।
जरूरत हो तो बैटरी को समय-समय पर चार्ज भी करें। बाइक को ढककर सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि धूल और नमी से भी नुकसान न हो।