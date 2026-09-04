बाइक लंबे समय तक खड़ी करनी हो तो रखें ध्यान

बाइक लंबे समय तक पार्क करनी हो तो पेट्रोल, टायर और बैटरी के लिए क्या करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Sep 04, 202609:48 am

क्या है खबर?

अगर बाइक को कई हफ्तों या महीनों तक चलाना नहीं है, तो उसे ऐसे ही खड़ा छोड़ना सही नहीं है। लंबे समय तक पार्क रहने से पेट्रोल, टायर और बैटरी पर असर पड़ सकता है। बाइक दोबारा चलाने पर स्टार्ट होने में परेशानी या दूसरे खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए बाइक पार्क करने से पहले कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए। इससे बाइक सुरक्षित रहेगी और लंबे समय बाद भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकेगी।