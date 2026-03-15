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गर्मी में नहीं फटेंगे टायर, साधारण हवा या नाइट्रोजन गैस में से कौनसी भरवाना सही?
गर्मियों में टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना सही रहता है

गर्मी में नहीं फटेंगे टायर, साधारण हवा या नाइट्रोजन गैस में से कौनसी भरवाना सही?

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 15, 2026
06:22 am
क्या है खबर?

गर्मियां आते ही कारों के टायर फटने की घटनाएं आम हो जाती हैं। तेज धूप के कारण वातावरण के साथ-साथ सड़क भी गर्म होती है। इससे टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। इससे हादसा भी हो सकता है। यह टायर में भरी जाने वाली हवा से प्रभावित होती है। कार टायरों में साधारण हवा और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आइये जानते हैं गर्मी के मौसम में टायरों के लिए दोनों में से कौनसा बेहतर विकल्प होता है।

साधारण हवा 

साधारण हवा की क्या है खासियत?

साधारण हवा में करीब 78 फीसदी नाइट्रोजन, 21 फीसदी ऑक्सीजन और 1 फीसदी दूसरी गैसें होती है। गर्मी में टायर का तापमान बढ़ने पर साधारण हवा फैलने लगती है। इस वजह से यह टायरों पर अधिक दबाव बनाती है, जिससे फटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के कारण इसमें थोड़ी नमी होती है और इससे रिम में जंग लगने की संभावना रहती है। यह आसानी से हर जगह कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है।

नाइट्रोजन गैस 

गर्मी में क्यों फायदेमंद है नाइट्रोजन गैस?

नाइट्रोजन गैस में नमी और ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल करने का यह फायदा मिलता है कि यह तापमान के उतार-चढ़ाव के साथ फैलती या सिकुड़ती नहीं है। इससे टायरों में दबाव स्थिर रहता है, जिससे फटने की संभावना 90 फीसदी तक कम हो जाती है। नमी नहीं होने के कारण जंग भी नहीं लगने देती। यह हर जगह पर उपलब्ध नहीं होती है और कीमत भी साधारण हवा से ज्यादा होती है।

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