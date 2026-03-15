गर्मियों में टायर में नाइट्रोजन गैस भरवाना सही रहता है

गर्मी में नहीं फटेंगे टायर, साधारण हवा या नाइट्रोजन गैस में से कौनसी भरवाना सही?

क्या है खबर?

गर्मियां आते ही कारों के टायर फटने की घटनाएं आम हो जाती हैं। तेज धूप के कारण वातावरण के साथ-साथ सड़क भी गर्म होती है। इससे टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। इससे हादसा भी हो सकता है। यह टायर में भरी जाने वाली हवा से प्रभावित होती है। कार टायरों में साधारण हवा और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आइये जानते हैं गर्मी के मौसम में टायरों के लिए दोनों में से कौनसा बेहतर विकल्प होता है।