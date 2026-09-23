कार का स्टीयरिंग घुमाते समय आवाज आए तो किन पार्ट्स की जांच करें?

स्टीयरिंग से आवाज आने पर सबसे पहले स्टीयरिंग रैक और टाई रॉड की जांच करानी चाहिए।

टाई रॉड में ढीलापन या उसके जोड़ में खराबी होने पर स्टीयरिंग घुमाते समय खड़खड़ाहट सुनाई दे सकती है। स्टीयरिंग रैक में समस्या होने पर स्टीयरिंग भारी लग सकता है या आवाज के साथ झटके महसूस हो सकते हैं।

इन हिस्सों में खराबी मिलने पर इन्हें समय पर ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि इनका संबंध कार की दिशा से होता है।