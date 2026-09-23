कार का स्टीयरिंग घुमाते समय आवाज आए तो किन पार्ट्स की जांच करें?
क्या है खबर?
कार का स्टीयरिंग घुमाते समय अगर किसी तरह की अजीब आवाज आती है, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह आवाज स्टीयरिंग सिस्टम या आगे के पहियों से जुड़े किसी पार्ट में परेशानी के कारण आती है। शुरुआत में आवाज हल्की हो सकती है, लेकिन समय के साथ समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आवाज का प्रकार और स्टीयरिंग घुमाते समय उसका समय ध्यान से समझना जरूरी है।
#1
स्टीयरिंग रैक और टाई रॉड की जांच करें
स्टीयरिंग से आवाज आने पर सबसे पहले स्टीयरिंग रैक और टाई रॉड की जांच करानी चाहिए।
टाई रॉड में ढीलापन या उसके जोड़ में खराबी होने पर स्टीयरिंग घुमाते समय खड़खड़ाहट सुनाई दे सकती है। स्टीयरिंग रैक में समस्या होने पर स्टीयरिंग भारी लग सकता है या आवाज के साथ झटके महसूस हो सकते हैं।
इन हिस्सों में खराबी मिलने पर इन्हें समय पर ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि इनका संबंध कार की दिशा से होता है।
#2
सस्पेंशन और बॉल जॉइंट भी देखें
अगर स्टीयरिंग मोड़ते समय चरचराने या ठक-ठक की आवाज आती है, तो कार के सस्पेंशन पार्ट्स की भी जांच करानी चाहिए। खासकर बॉल जॉइंट, कंट्रोल आर्म और बुशिंग में खराबी या ढीलापन ऐसी आवाज का कारण बन सकता है।
खराब बॉल जॉइंट की वजह से पहिए की स्थिति पर असर पड़ सकता है और कार चलाते समय स्टीयरिंग का नियंत्रण भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवाज आने पर इन हिस्सों को भी जरूर दिखाएं।
#3
पावर स्टीयरिंग सिस्टम की भी जांच जरूरी
अगर कार में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग घुमाते समय आने वाली आवाज का कारण पावर स्टीयरिंग सिस्टम भी हो सकता है।
कम स्टीयरिंग फ्लूइड, फ्लूइड लीक, पंप या बेल्ट में समस्या होने पर आवाज आ सकती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाली कारों में मोटर या दूसरे हिस्सों की जांच जरूरी हो सकती है।
आवाज लगातार आती है या स्टीयरिंग भारी लगता है, तो कार को जल्द मैकेनिक को दिखाना बेहतर है।