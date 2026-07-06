टोयोटा हिलक्स को 4 साल बाद मिल रहा बड़ा अपडेट, 28 जुलाई को देगी दस्तक

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कैसा होगा हिलक्स का लुक?

नई टोयाेटा हिलक्स में नया फ्रंट लुक है, जिसमें बॉडी के रंग वाली हनीकॉम्ब फ्रंट ग्रिल, पतले LED हेडलैंप, काली निचली फ्रंट ग्रिल, सिल्वर स्किड प्लेट और फ्रंट बंपर के किनारों पर एयर डैम से लुक बहुत दमदार है। साइड से लुक लगभग पहले जैसा, जिसमें पुराने मॉडल की तरह ही चौकोर व्हील आर्च और डोर पैनल दिए हैं, लेकिन अलॉय व्हील पूरी तरह से नए हैं। पिछले हिस्से में नया टेललैंप सेटअप और नए स्टाइल वाला बंपर है।