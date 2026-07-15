नई लेक्सस ES 350h को बेहतर सुविधाओं के साथ उतारा गया है

नई लेक्सस ES 350h भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

लेक्सस ने भारत में नई ES 350h को लॉन्च किया है। यह नया हाइब्रिड वेरिएंट ES लाइनअप में शामिल हुआ है, जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रिक 500e वेरिएंट मौजूद है। TNGA GA-K प्लेटफॉर्म पर बनी लेक्सस सेडान की यह 8वीं जनरेशन अंदर और बाहर से बिल्कुल नए डिजाइन के साथ आई है। इस नई हाइब्रिड सेडान में स्टाइलिंग में मामूली बदलाव किए गए हैं और नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के साथ केबिन अपग्रेड किया गया है।