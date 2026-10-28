नई KTM ड्यूक 200 में 2 नए रंग जोड़े गए हैं

नई KTM ड्यूक 200 नए फीचर्स के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

KTM मोटरसाइकिल ने भारत में आधिकारिक तौर पर नई 200 ड्यूक बाइक को लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़े बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में किए गए हैं। नई KTM ड्यूक 200 में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और 2 राइड मोड को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर शामिल किया है। क्विकशिफ्टर की मदद से क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर-नीचे किए जा सकते हैं। इसमें 2 नए रंग- लिक्विड कार्बन और स्लेट ग्रे पेश किए हैं।