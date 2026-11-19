नई होंडा रेबेल 500 किफायती हो गई है

नई होंडा रेबेल 500 भारत में लॉन्च, जानिए इसमें क्या किए हैं बदलाव

क्या है खबर?

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारत में नई रेबेल 500 और इसका E-क्लच वेरिएंट किया है। नए स्थानीय स्तर पर बने 2027 होंडा रेबेल 500 के मूल डिजाइन और बनावट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेबेल 500 स्टैंडर्ड और ई-क्लच दोनों ही 2 रंगों- मैट एक्सिस ग्रे मेटैलिक और मैट ड्यून ब्राउन में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग 5,000 रुपये में की जा सकती है। इसको केवल बिग विंग डीलरशिप के जरिए ही बेचा जा रहा है।