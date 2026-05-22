हाइब्रिड इंजन के साथ नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जनिए कीमत और फीचर्स

होंडा कार्स इंडिया ने नई 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड सेडान में डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई सिटी का मुकाबला हुंडई वर्ना, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस जैसी कारों से रहेगा। इसके साथ ही कंपनी ने नई ZR-V SUV को भी पेश किया है। यह SUV होंडा के भारतीय पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी और ग्राहकों को नया विकल्प देगी।

डिजाइन डिजाइन और इंटीरियर में हुए बड़े बदलाव नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट में अब ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। कार में नए 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, बाई-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और नई LED DRL मिलती हैं। कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सेडान है। इंटीरियर में अब बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डैशबोर्ड और फुटवेल लाइटिंग दी गई है। आइवरी थीम वाला केबिन और ज्यादा बेहतर स्पेस यात्रियों को पहले से ज्यादा आरामदायक अनुभव देने का काम करेगा।

इंजन इंजन और सेफ्टी फीचर्स पर खास फोकस नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड CVT गियरबॉक्स विकल्प के साथ आता है। कंपनी ने इसमें हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी रखा है, जो 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देने का दावा करता है। कार में लेवल-2 ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, कई एयरबैग और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स जैसे कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

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फीचर्स नई ZR-V SUV में मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स होंडा ने अपनी नई ZR-V SUV की भी झलक दिखाई है। यह SUV भारत में CBU मॉडल के रूप में सीमित संख्या में लाई जाएगी। इसमें 2.0-लीटर हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 184 hp की पावर और 315 Nm टॉर्क देता है। कंपनी के अनुसार यह SUV 22.80 kmpl तक माइलेज दे सकती है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर सीटें और पैडल शिफ्टर्स जैसे कई प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं।

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