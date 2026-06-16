ऑटोमैटिक कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
भारत में ऑटोमैटिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आसान ड्राइविंग और ट्रैफिक में कम परेशानी की वजह से कई लोग अब ऑटोमैटिक कार खरीद रहे हैं। हालांकि, कई नए चालक इसे चलाते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां न केवल ड्राइविंग अनुभव खराब कर सकती हैं, बल्कि कार के गियरबॉक्स और दूसरे हिस्सों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए ऑटोमैटिक कार चलाने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी माना जाता है।
#1
चलती कार में गियर बदलने की गलती
कई लोग ऑटोमैटिक कार पूरी तरह रोके बिना ही तुरंत गियर को ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव में बदल देते हैं। ऐसा करने से गियरबॉक्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और लंबे समय में नुकसान हो सकता है। कभी भी आपको गियर बदलने से पहले कार को पूरी तरह से रोकना चाहिए। इससे गियर सिस्टम पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और कार की उम्र भी बढ़ती है।
#2
ढलान पर सिर्फ पार्किंग मोड का इस्तेमाल
कुछ चालक ढलान पर कार खड़ी करते समय सिर्फ पार्किंग मोड यानी 'P' पर भरोसा कर लेते हैं और हैंडब्रेक नहीं लगाते। इससे पूरा वजन गियर सिस्टम पर पड़ता है, जिससे समय के साथ नुकसान हो सकता है। वाहन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ढलान पर कार पार्क करते समय हमेशा हैंडब्रेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कार सुरक्षित रहती है और ट्रांसमिशन पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है।
#3
बाएं पैर से ब्रेक दबाने की आदत
ऑटोमैटिक कार चलाते समय कुछ लोग मैनुअल कार की आदत के कारण बाएं पैर से ब्रेक दबाते हैं। इससे अचानक और तेज ब्रेक लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों को झटका लग सकता है और दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऑटोमैटिक कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को केवल दाएं पैर से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वाहन पर बेहतर नियंत्रण बना रहता है।