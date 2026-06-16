ऑटोमैटिक कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

ऑटोमैटिक कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:11 am Jun 16, 202610:11 am

क्या है खबर?

भारत में ऑटोमैटिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आसान ड्राइविंग और ट्रैफिक में कम परेशानी की वजह से कई लोग अब ऑटोमैटिक कार खरीद रहे हैं। हालांकि, कई नए चालक इसे चलाते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां न केवल ड्राइविंग अनुभव खराब कर सकती हैं, बल्कि कार के गियरबॉक्स और दूसरे हिस्सों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए ऑटोमैटिक कार चलाने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी माना जाता है।